Surseance omstreden Acuut Zorggroep: Tilburg mogelijk voor tonnen schip in

De in Eindhoven gevestigde zorgaanbieder biedt zorg in meerdere gemeenten in het zuiden van het land. Na het overlijden van oprichter Jordy Hollewand in april 2020 werd duidelijk dat Acuut Zorggroep al langer financiële problemen had. De Tilburgse bv biedt momenteel louter ambulante begeleiding, aan een 13-tal mensen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.