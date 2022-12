Survivallen, Glühwein, kampvuurtjes en WK kijken: nieuwe Wintertuin in Spoorpark wordt goed bezocht

Ze staat met haar kroost in ‘Vriesland’ een flinke tent met daarin meerdere grote springkussens waar kinderen over elkaar heen tuimelen. Het is er druk. ,,Fijn dat dit hier kan, even met de kinderen op pad.”

Voor langere duur

Dirk de Leeuw, medeorganisator van De Wintertuin, is heel tevreden over de opkomst. ,,Ieder dag ander publiek, gisteren was het meer een festival, vandaag speciaalbier drinken en springkussens.” De organisatie was veel tijd kwijt aan de opzet, vooral de vergunningen, daardoor is het dit jaar slechts drie dagen. Dit jaar wordt daarom als proef gezien en dan kan het kerstdorp - is de bedoeling - in 2023 meerdere weken terugkeren.