Sushibezorger geschept op Ringbaan-Oost in Tilburg

Het Glazen Huis van Siem en Willem staat in Gilze voor Serious Request klaar

20:11 GILZE - Er staat een glazen huis in Gilze. Niet dat van Serious Request, maar dj's Rob en Jorien zijn er vrijdag wel welkom om even op adem te komen. Kunnen ze meteen 1533 euro voor het Rode Kruis bijschrijven, want zoveel heeft Siem van Kruijsbergen al bij elkaar gehaald.