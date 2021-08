Swingen en genieten op silent disco festival in Tilburg: ‘Eindelijk iets wat wel doorgaat’

TILBURG - Heel groot was het niet, maar zaterdagavond was er toch een echt festival op het Tilburgse Willemsplein. Met een koptelefoon op dansten 750 feestgangers op het I love silent disco festival.

,,Feel the rain on your skin”, zingt een gedeelte van de feestvierders zaterdagavond op het Willemsplein bij het I love silent disco festival. Bij een ander gedeelte van de groep staat de koptelefoon afgesteld op een ander kanaal, wat zorgt voor het meezingen van ‘Joost is anders geaard.’

Het eerste nummer past in ieder geval beter bij de omstandigheden, want al vanaf vroeg in de avond valt er regen en schuilen de meeste bezoekers onder de grote tent die is opgezet. Marieke Meijs (26) en Annedien van Aken (27) zijn niet bang van wat druppels en staan buiten de overkapping. ,,Als het zo blijft is het prima”, zegt Meijs met een biertje in haar hand. ,,De rest van de groep staat daar”, wijst Van Aken naar onder de tent. ,,Dus als het harder gaat regenen sluiten we daar weer bij aan.”

De Tilburgse dames zijn ongeacht het weer blij weer naar een feestje te kunnen. ,,Eindelijk een evenement wat wel doorgaat”, zegt Meijs. ,,We zouden eigenlijk naar Spoorpark Live gaan, maar dat gaat niet door. Vorig jaar zijn we ook naar de silent disco-bingo op de Korte Heuvel geweest, dus we wisten dat dit een leuk feestje is.” Over hun favoriete kanaal van de silent disco twijfelen ze nog. ,,Tussen rood en blauw”, zegt Van Aken. ,,Het groene kanaal is voor als je al heel veel gedronken hebt.”

Poncho

Ook voor Daphne Roest (33) en Judith van Berkel (41) is het I love silent disco-festival een feestje dat in de plaats komt van een ander evenement. ,,We zouden eigenlijk naar Decibel gaan, maar ook dat is afgelast”, zegt Roest. ,,Het was lang geleden dat we naar een feestje zijn geweest. Dit is lekker buiten, leuk om onder de mensen te zijn”, vindt Van Berkel, die goed is voorbereid op het weer. ,,We hebben een poncho bij, en anders kruipen we er onder de tent bij.”

Het festival stond eigenlijk gepland voor de tunnel voor de parkeergarage bij het Wilemsplein, maar omdat ook de Meimarkt niet doorging, kwam het plein zelf vrij en kon het aantal bezoekers worden opgeschroefd van 400 tot 750. Die konden op de drie kanalen kiezen tussen muziek van Disco Snolly, Rewind, Fatguys en live-optredens van onder meer Zanger Bas. Eerder streek de silent disco al neer bij Waterjump, Doloris en op het dak van de McDonalds. ,,Zoals we het nu hebben opgezet met deze tent, willen we deze zomer ook in het Spoorpark nog een silent disco organiseren”, zegt organisator Tim Frenken.