't IJsboerinneke presenteert Bolletjes Top 3 van 2020: lemon meringue bovenaan

UPDATE Warmste 15 september ooit gemeten: recordme­ting uit 1929 sneuvelt door 35,1 graden in Gilze en Rijen

15 september GILZE EN RIJEN - Deze Prinsjesdag gaat de boeken in als de warmste 15 september ooit gemeten. Aan het begin van de middag brak meetstation Gilze-Rijen met 31,9 graden al het lokale record. Later op de dag steeg het kwik zelfs naar 35,1 graden. Een absoluut warmterecord voor de maand september, waar het tot vandaag nog nooit warmer dan 35 graden werd. Het vorige record stond op 34,2 gemeten in Maastricht in september 1929.