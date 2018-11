't Kon ze niet bommen, kampioen was Willem II: voetbal ten tijde van de Eerste Wereldoorlog

Keurige begroting, maar gemeente­raad van Hilvaren­beek wil eindelijk eens resultaten zien

0:32 HILVARENBEEK - Ondanks een keurig sluitende begroting voor 2019, die ook voor de drie daaropvolgende jaren prima in orde is, klonk er donderdag toch wat onvrede door in de gemeenteraad van Hilvarenbeek. Want waar blijven toch die eerste zichtbare resultaten van het nieuwe college?