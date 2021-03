’t Ven-Noord gaat helemaal op zijn kop, Goirle trekt drie miljoen uit

Al in 2017 stuurde de gemeente een brief rond in ’t Ven-Noord om aan te kondigen dat de wijk toe is aan een fikse modernisatie. Wethouder Johan Swaans beseft dat hij veel geduld heeft gevraagd. Allerlei extra onderzoeken, de coronacrisis en omdat niet zeker was hoeveel geld er beschikbaar was, heeft tot vertraging geleid. Hij belooft wel dat het alle geduld waard is geweest. ,,We hebben actief gevraagd of mensen mee wilden denken over hun eigen wijk. Daaruit blijkt een enorme betrokkenheid.”