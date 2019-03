Taakstraf Tilburger, die herkend werd door ‘zijn loopje’, voor overval La Poubelle

Bos prei met carnaval: de boerenbrui­loft wordt weer gevierd in het Pierewaai­ers­rijk

16:00 MOERGESTEL - Carnaval kent meer gezichten dan hijsen en hossen. Zo bezoekt de prins van het Pierewaaiersrijk traditiegetrouw alle Moergestelnaren die in het ziekenhuis liggen. Er was elk jaar ook de carnavalsmis, maar die is dit jaar afgeblazen: de Pierewaaiers kwamen er met de pastoor niet uit. Een curieus fenomeen dat zaterdagmiddag wel te beleven is bij de Pierewaaiers, is dat van de boerenbruiloft.