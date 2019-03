Taakstraf voor stiefvader die Tilburgse dochter masturbatievideo liet maken

De rechtbank in Breda gaf de man dinsdag daarom een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijk. De straf is relatief laag, omdat het al in 2015 gebeurde, zijn relatie over is en omdat hij zelf al succesvol behandeling heeft gevonden.

Te weinig bewijs voor ontucht

Het misbruik kwam in juni uit toen de Tilburgse op blote voeten het ouderlijk huis ontvluchtte en naar het werk van haar moeder rende. Daar vertelde ze dat haar stiefvader aan haar had gezeten. Door die verklaring was de man ook verdacht van het plegen van ontucht, maar daarvoor was te weinig bewijs en volgde vrijspraak. De man had dat zelf ook ontkend, terwijl hij de andere feiten had bekend.