Taakstraf voor Tilburger die dronken een ongeluk veroorzaakte

F. gaat soms 's nachts naar zijn huis. Toch weet hij niets van die 430 hennepplan­ten

TILBURG/BREDA - Beslagen en geblindeerde ramen, een hennepgeur en de eigenaar die op de meest rare tijden even in en uit loopt. Voor het openbaar ministerie is het een uitgemaakte zaak dat de 48-jarige A.F. verantwoordelijk is voor twee kwekerijen met in totaal 430 hennepplanten in het Tilburgse huis. Voor de verdachte is het dat niet. ,,Dit is op mijn pad gekomen, maar daar kan ik echt niks aan doen.”

15 februari