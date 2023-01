Taakstraf voor Tilburgse taxichauffeur na aanrijding door te hard rijden

De man reed volgens een getuige rond de zeventig kilometer per uur over de Spoorlaan in zijn woonplaats. Daar ging de rechtbank ook van uit. Andere getuigen noemden zelfs een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur. Op dat moment rende er net een voetganger over de weg. De taxichauffeur kon niet op tijd remmen. In de ogen van de rechtbank heeft de man daardoor te onvoorzichtig gereden. Juist een taxichauffeur had volgens de rechtbank moeten weten dat het op de Spoorlaan met carnaval heel druk kan zijn met voetgangers.