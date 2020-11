Tachtig winkels en showrooms decor voor fototentoonstelling Goirle Middendoor

GOIRLE - Wegens corona is de zesde editie van Goirle Middendoor niet in het gemeentehuis. De fotoexpositie wijkt uit naar de etalages van zo’n tachtig winkels en showrooms.

Door de regelgeving rondom corona heeft de tentoonstelling, die in maart van dit jaar gepland stond, een gewijzigde opzet. Geen expositie in het gemeentehuis maar de foto’s zijn vanaf 29 november tot en met 3 januari te zien in winkeletalages en voor ramen van (auto)showrooms en een instelling in Goirle. ,,Coronaproof genieten”, zegt Wilma Baijens, voorzitter van de organisatie. Terwijl die in de startblokken stond om de expositie in het gemeentehuis in te richten, sloeg het virus toe. ,,Dit is een veilige oplossing en de respons van eigenaren van ‘winkelramen’ sterkt ons.”

Privacy

Ook al doet de naam anders vermoeden, Goirle Middendoor verbindt de kernen en hun inwoners. De foto-expositie, die eens in de tien jaar wordt gehouden, geeft een beeld van wat er leeft in Goirle en Riel. Het organiseren van zo’n grote expositie blijkt niet alleen een worsteling met het coronavirus. In maart gaf Baijens al aan dat foto’s selecteren ‘vergeleken met de vijfde editie niet gemakkelijker was geworden door de privacywetgeving’. ,,Ik zag in de bibliotheek een jongetje verdiept in een boek. Alles klopte, onderwerp, plaats, licht, kleur maar ja, je kunt tegenwoordig niet zomaar een kind fotograferen. Snel de moeder opgezocht. Die vond het geen probleem. Gelukkig was de setting niet veranderd.”

Het tekent de discretie, waarmee de fotografen van Goirle Middendoor, Nico de Beer, Cees van Poppel en Baijens te werk zijn gegaan. Peter Maas hield zich binnen de organisatie voornamelijk bezig met archiveren van de duizenden foto’s en Maggie de Jong was namens de gemeente betrokken.

Diversiteit

Bij de vijfde editie van Goirle Middendoor was de organisatie meer in zichzelf gekeerd. Nu kregen de inwoners van Goirle en Riel de kans om foto’s in te sturen. ,,De wereld is ook in dat opzicht veranderd. Zowat iedereen fotografeert met een mobieltje en die inbreng zorgt voor een enorme diversiteit”, verwoordt Baijens. ,,Meestal hebben die opnamen voldoende pixels om volwaardig geëxposeerd te worden.”

Er zijn zo’n vijfhonderd foto’s (45x30 cm) en twaalf collages (120x75) te zien. Het is de selectie uit enkele duizenden foto’s. ,,Van evenementen en bijzondere gebeurtenissen tot perfect in de expositie passende huis-, tuin- en keukenfoto’s”, schetst Baijens een beeld. De keuze voor de collages heeft te maken met het ruime aanbod van verschillende onderwerpen, zoals een overzicht van de activiteiten in Cultureel Centrum Jan van Besouw, verzorgingstehuis Guldenakker, de gilden en een overzicht van de bevrijdingsdag op de ‘De Kiek’ . Zelf stortte Baijens zich op de agrarische sector maar ook natuur, sport en ondernemers komen ruimschoots aan bod in de expositie. ,,Het was een uitdaging en het resultaat geeft een mooi beeld van wat er in Goirle en Riel leeft.”