Tai chi, dikke dames of Italiaans: al 60 jaar cursus bij de Volksuniversiteit in Kaatsheuvel

Stefan (24) uit Dongen had geen zin om zijn vergeten oordoppen te halen en zit nu met een permanente ruis

11:09 DONGEN - Wat een leuk feestje in de kroeg had moeten worden, eindigde in geruis. Stefan van den Bosch vergat zijn oordoppen en had geen zin om ze alsnog te halen. ,,Stom”, zegt hij zelf achteraf. Maar het geruis is nu een bron van inspiratie voor de korte film Oorwurm.