Talkshow café De Troubadour gaat onder meer over het Holocaustmonument in Tilburg

Video Opnieuw brand bij aanmaak­blok­jes­fa­bri­kant: vierde keer in paar dagen

8:19 OISTERWIJK - Bij aanmaakblokjesfabrikant Fire-Up in Oisterwijk is woensdagochtend voor de vierde keer in een paar dagen tijd brand geweest. Drie pallets met aanmaakblokjes die buiten stonden, zijn spontaan in brand gevlogen.