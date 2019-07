Tandartssoap in Tilburg: strijd om patiënten in Oud-Noord

TILBURG - In de Hoefstraat in Tilburg strijden twee tandartspraktijken om de gunst van een slordige 8000 patiënten. Met de tandartstaxi naar je vertrouwde behandelaar in de Reeshof of toch liever vlakbij naar een nieuwkomer? Achter de schermen loopt de ruzie hoog op.

Verwarring in de Hoefstraat en omgeving: wat is er toch aan de hand met de tandartspraktijk die tot voor kort huisde op nummer 197 bij zorgcentrum Padua?

Tandartspraktijk Tilburg verraste de slordige 8000 patiënten eind mei per mail: WonenBreburg heeft de huur opgezegd, vanaf 3 juni - binnen tien dagen - kunt u terecht in onze andere praktijk aan de Bijsterveldenlaan in de Reeshof. Ver weg? Een gratis ‘tandartstaxi’ pendelt dagelijks op en neer, chauffeur William Heurter haalt u desgewenst zelfs thuis op.

Tezelfdertijd valt bij menig buurtbewoner een flyer in de bus van ‘Tandartspraktijk Hoefstraat’, een nieuwkomer: tandarts Josselien Bouw en haar team staan vanaf medio augustus klaar, meld u aan! Wat doe je dan als je weer naar de tandarts moet? Per taxi naar je vertrouwde behandelaar ver weg in de Reeshof? Naar een nieuwkomer vlakbij? Of - derde optie - naar je vertrouwde tandarts op de oude plek? Want Bouw was daar op nummer 197 tot eind vorig jaar werkzaam voor Tandartspraktijk Tilburg. En daar zit 'm de kneep.

Deal achter rug om

Achter de schermen loopt het conflict hoog op. Peter Spijkers, eigenaar van Tandartspraktijk Tilburg, verdenkt Bouw en WonenBreburg van vooropgezet spel. Terwijl hij verwoede pogingen deed alsnog een nieuw huurcontract te sluiten, zouden zij achter zijn rug om een deal hebben gesloten. Zo kan zij een eigen praktijk starten met haar vriend Raymond Heijthuijsen en de tandartsen Vroegh en You, het koppel dat al twee praktijken runt in de Reeshof. Gaan zij er met zíjn klandizie vandoor?

Volledig scherm Vanaf vcolgende week wordt 'de tandartstaxi' bestickerd, zo laat Tandpartspraktijk Tilburg zijn klanten in een mail zien. © Tandartspraktijk Tilburg

In een mail aan patiënten van afgelopen zondagavond suggereert Spijkers dat Bouw bij de werving onrechtmatig gebruik maakt van persoonsgegevens. ,,Ik onderzoek of ik dat juridisch kan aanvechten”, zegt Spijkers, zelf geen tandarts. Hij vermoedt dat de WonenBreburg hem een hak heeft gezet om een oud ‘akkefietje’: met succes vocht hij eerder een verhoging van servicekosten aan, ‘gevalletje huurdertje pesten’ volgens zijn advocaat. Zijn (vermeende) straf: opzegging van het huurcontract.

Leidingen volgespoten met purschuim

,,Zo werken wij niet", reageert een woordvoerster van WonenBreburg stellig. De corporatie was al sinds 2016 met Spijkers in overleg over een nieuw huurcontract. WonenBreburg wenst een zo lang mogelijke looptijd voor commercieel vastgoed, Spijkers wilde juist flexibel zijn, ook omdat hij een grotere plek zoekt. ,,In maart 2018 hebben we de knoop doorgehakt en de huur opgezegd. Pas nadien zijn voor vijf jaar afspraken gemaakt met een nieuwe huurder. Dan checken we echt niet de achtergrond.” Spijkers stapte uiteindelijk naar de rechter, maar kreeg slechts enig uitstel voor elkaar. ,,Dat hij alsnog tien jaar wilde huren? Toen was zijn beurt voorbij.”

Volgens Bouw en de haren toont Spijkers zich een slecht verliezer. ,,We overwegen aangifte wegens smaad om de volledig onterechte verdachtmaking over de persoonsgegevens”, zegt vriend Raymond Heijthuijsen mede namens haar. Spijkers zou een soepele overname zo lastig mogelijk maken, ,,Er is veel vernield in het pand, stroomdraden hingen los met de spanning erop, leidingen zijn volgespoten met purschuim.” Spijkers: ,,mijn aanbod om apparatuur over te nemen is genegeerd, ik moest schoon opleveren.”

Opstelling beroepsorganisatie