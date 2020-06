Tankwagen glijdt achteruit kanaal in bij Tilburg

Aanpak Dorps­straat Goirle in 2021

13:43 GOIRLE - De Dorpsstraat in Goirle gaat in 2021 op de schop. Volgens wethouder Johan Swaans (VVD) is dat dringend nodig. ,,Aanpak van de weg staat al vanaf 2015 op de rol. Er zit verschillende scheuren in de weg en het wegdek is op meerdere plaatsen gerepareerd.”