'Tao van de T’. Stadsdichter Anton Dautzenberg wil kunstklimaat in Tilburg opschudden

De Tilburgse schrijver is geïnspireerd door het gedachtegoed van Anthony Kok. Die klankdichter werkte als chef-commies bij de Spoorwegen in Tilburg en was medeoprichter van tijdschrift De Stijl. Met Theo van Doesburg en Piet Mondriaan was hij betrokken bij het opstellen van een roemrucht manifest over vernieuwing van literatuur. In oktober is het vijftig jaar geleden dat Kok is overleden. In 2020 is het vijftig jaar geleden dat het manifest over cultuur is gepubliceerd.