Tarantino is altijd welkom bij Reservoir Dogs Band

TILBURG - Er is een nieuwe film van Quentin Tarantino. Dan roert ook de Midden-Brabantse Reservoir Dogs Band zich. De muzikanten gaan op tour met songs uit de films van Tarantino en doen ook 013 aan. Daarna volgt een theaterprogramma.

Hij staat bij elk optreden van Reservoir Dogs Band op de gastenlijst: regisseur Quentin Tarantino. De band uit Midden-Brabant is vernoemd naar diens film ‘Reservoir Dogs’ uit 1992. Nu de muzikanten langs poppodia toeren omdat Tarantino met ‘Once Upon a Time in Hollywood’ een nieuwe film heeft gemaakt, kan de Amerikaan via zijn management wederom een uitnodiging voor een concert verwachten. Of hij komt? Hij is nog niet geweest.