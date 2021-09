Tas met seksspeeltjes en duizenden euro’s contant: ‘We waren gewoon op vakantie’

De twee vrouwen hebben de hele nacht in de bus gezeten. Maandag zijn ze ingestapt in Spanje, om vijf uur ’s ochtends de volgende dag komen ze aan in Breda. Ze zitten in de rechtbank omdat ze worden beschuldigd van witwassen. Alleen al vanwege allerlei aangetroffen seksspeeltjes, lijkt het erop dat ze die duizenden euro’s hebben verdiend met prostitutie. ,,No, no”, zegt Anna R. (43) beslist. ,,We zijn ook naar Amsterdam geweest. Kijken naar de boten in de rivier.”