Taser, slagwapen en grote hoeveelheid drugs en cash gevonden in woning Tilburg

Tilburg is hoogtepunt­je in de reisgids Treurtrips: ‘Aangenaam pauper’

11:05 Woe 22 jan: De lelijkste, meest verpauperde plekken van Nederland: in de nieuw verschenen reisgids Treurtrips brengt auteur Mark van Wonderen ze in kaart. Waar Tilburg in zijn persoonlijke ranglijst eindigt? ,,Toch zeker in de top tien. Maar het kan veel treuriger hoor.”