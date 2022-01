Taxichauffeur door twee mannen beroofd in Tilburg

Nog altijd geen duidelijk­heid over twee sterfgeval­len Mozartflat in Tilburg

TILBURG - Het Openbaar Ministerie kan nog geen duidelijkheid geven over twee sterfgevallen in dezelfde flatwoning in de Tilburgse Mozartflat. In december 2020 werd een overleden vrouw gevonden en bijna een jaar later - in oktober 2021 - lag er een dode van wie de identiteit niet wordt vrijgegeven.

