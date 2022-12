Taxichauffeur scheurde over Spoorlaan in Tilburg voorafgaand aan ongeluk tijdens carnavalsnacht, zeggen getuigen

Ineke Wolswijk neemt voor het CDA de raadszetel in Goirle over van Tess van de Wiel

GOIRLE - De gemeenteraad van Goirle heeft dinsdagavond afscheid genomen van Tess van de Wiel, die vorige week benoemd is tot wethouder van Loon op Zand. De ene zetel die het CDA in Goirle heeft, is overgenomen door Ineke Wolswijk.

20 december