TBV Wonen heeft nieuwe directeur: Paul Kouijzer

TILBURG - Paul Kouijzer wordt per 1 maart de nieuwe directeur-bestuurder bij TBV Wonen in Tilburg. Hij treedt in de voetsporen van Rob Vinke die in maart jongstleden na een kort ziekbed overleed.

Paul Kouijzer (1962) is sinds 2014 lid van de directieraad en directeur Bestuurs- en Concernstaf bij de gemeente Utrecht. Ook is hij al jarenlang als commissaris actief in de corporatiesector. Kouijzer volgt Ton Streppel op, die na het overlijden van Vinke de rol van interim-bestuurder vervulde.

Meerwaarde

De Raad van Commissarissen van TBV Wonen is blij Kouijzer te kunnen benoemen. Ilse Melis, waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen: ,,Met zijn bestuurlijke en corporatie-ervaring, zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn enthousiasme past Paul Kouijzer uitstekend bij TBV Wonen. Hij heeft ruime kennis en ervaring met het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We hebben er alle vertrouwen in dat hij voortvarend verder zal werken aan de grote volkshuisvestelijke opdracht die er in Tilburg ligt en daarmee van meerwaarde zal zijn voor de huurders, de stad Tilburg en TBV Wonen.”

Kwaliteit leveren aan de gemeenschap