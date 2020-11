‘Te beperkt’: Peerke Donderslezing heeft voor Wereldpodium in Tilburg zijn tijd gehad

Hoofdredacteur Joyce van der Horst van het Tilburgse platform voor verhalen en discussie over mondiale verbanden maakte dat zondag bekend. Rapper/dichter Akwasi had daarvoor de tweejaarlijkse lezing gehouden, online deze keer. Het was de achtste in een reeks sinds 2009, en de laatste onder de oude naam. ‘Wereldpodiumlezing’ wordt de nieuwe.

‘Meerdere kanten belichten’

,,Tilburg was en is trots op Peerke Donders, die in zijn tijd veel goed werk heeft verricht in de melaatsenzorg in Suriname. Daar doet Het Wereldpodium niets aan af. De persoon zelf staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat: hoe we tegenwoordig denken over de westerse weldoener in heden en verleden.”