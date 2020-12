Te duur ontwerp voor onderdoorgangen Gasthuisring en NS-plein terug naar tekentafel

Geruzie over piepklein huis: wie is de echte geestelijk vader of moeder?

2 december WAALWIJK/TILBURG - Wie is de geestelijk vader of moeder van het (definitieve) ontwerp van vier tiny huizen die bij de voormalige gymzaal aan de Floris V-laan in Waalwijk zijn neergezet? Daar draait het om in een kort geding deze week tussen de architect en de bouwontwikkelaar.