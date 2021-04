Te hard over de Letschertweg: 6.499 boetes binnen anderhalve maand

Celstraf voor Tilburgse Syriëgan­ger Fatima H.

12 april TILBURG - De 25-jarige Fatima H. uit Tilburg heeft van de rechtbank in Rotterdam vier jaar cel opgelegd gekregen, waarvan zestien maanden voorwaardelijk, wegens jarenlange deelname aan terreurorganisatie IS. De vrouw reisde op 17-jarige leeftijd uit naar Syrië en bleef tot de val van het kalifaat in door IS gecontroleerde gebieden.