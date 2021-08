Te hard over de Letschertweg in Tilburg: justitie deelt 12.897 bonnen uit. Bestuurders Baarle-Chaam ‘leren’ wel van trajectcontrole

Vluchten uit Noorwegen en Canada zijn geland: Trappers kan van start

24 augustus Het was een komen en gaan op de hoofdtribune in ijssportcentrum Stappegoor gisteravond tijdens de eerste training van Tilburg Trappers. De ijshockeyfans hunkerden naar een weerzien met ‘hun’ spelers na de lange coronaperiode waarin ze alleen via een livestream thuis op de tv de wedstrijden konden volgen. Nu wilden ze - meer dan honderd waren het er - minstens een stukje van de training zien.