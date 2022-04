Te hard over Tilburgse Letschertweg: justitie deelt in jaar 40.872 boetes uit

Dit blijkt uit de cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 1 april bekend heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat ze dit voor de Letschertweg over een heel jaar kan doen. De eind 2020 ingevoerde trajectcontrole meet over een langere afstand - tussen de afslagen Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en de Vloeiveldweg - de snelheid van het verkeer. Het systeem berekent hoe hard een auto, vrachtwagen of motor gemiddeld tussen de twee meetpunten rijdt. De toegestane snelheid op de randweg is 80 kilometer per uur.