Te massaal en te veel meezingers: gemeente Tilburg verbiedt Silent Bingo op Korte Heuvel

Martijn van Son van café Bakker begrijpt er niets van. Uit het niets kwam begin deze week de mededeling van de gemeente Tilburg dat de Silent Bingo op 19 en 26 augustus niet meer door mag gaan. Terwijl er nog niet eerder een waarschuwing was gegeven. ,,We doen dit al zes woensdagen en al die tijd was er geen probleem. Iedereen zit keurig netjes op een stoel of kruk en we voldoen aan alle regels.” Van Son laat weten dat de editie van vanavond 19 augustus in ieder geval door gaat.