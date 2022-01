Te slopen AvanG-huisje staat in Moergestel garant voor nostalgie: hoezo armoedig?

Efteling verrast door uitspraak rechter over maximaal aantal bezoekers

KAATSHEUVEL - De Efteling had de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch, die vrijdag bepaalde dat het park jaarlijks echt niet meer dan 5 miljoen bezoekers mag ontvangen, niet zien aankomen. Dat zegt het attractiepark in een reactie.

28 januari