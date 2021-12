Te voet van Tilburg naar Amersfoort, voor het klimaat

Net als Eric (54) en Merel (20) de Jong donderdagavond aan hun eerste meters in de donkere avond bezig zijn, begint het te regenen boven Tilburg. Gelukkig is hun uitrusting met regenkleding en thermoshirts op orde en hebben ze net een bord pasta met broccoli achter de kiezen. ,,We hopen de afstand binnen twintig uur te lopen”, zegt Merel. ,,Dan mag je het pas een echte Kennedymars noemen. Als dat lukt zouden we ’s middags om twee uur aankomen.” ,,Uiterlijk”, zegt Eric. ,,Mits we geen fysiek ongemak krijgen. We mikken op gemiddeld zes kilometer per uur, maar het is de kunst om niet te hard te lopen. We wandelen wel vaker, maar hebben niet echt getraind.”

Quote We hopen de afstand binnen twintig uur te lopen, dan mag je het pas een echte Kennedy­mars noemen Merel de Jong

Hij houdt zich als medewerker van de gemeente Waalwijk onder meer bezig met klimaatadaptie. Zij is student biologie. Allebei willen ze de wereld een stukje groener achterlaten en het was altijd al een wens om samen een lange wandeltocht zoals de Vierdaagse of Kennedymars te volbrengen. Dat alles viel samen toen vader Eric en dochter Merel ‘niet met negatieve energie de kerst in wilden’ en erachter kwamen dat de afstand tussen hun huis in Tilburg en Amersfoort, waar radiostation 3FM middels het Glazen Huis geld inzamelt voor het Wereld Natuur Fonds, exact tachtig kilometer is. Donderdagavond begonnen ze met lopen aan wat ze de ‘tachtig voor het klimaat’ zijn gaan noemen.

Onderweg krijgen vader en dochter gezelschap van een collega van De Jong. ,,Met collega’s wandelden we al eerder voor het goede doel en deden we ook mee aan de nagellakactie rond Tijn.” Het duo staat er onderweg niet alleen voor. ,,Onze eerste stop is na zestien kilometer in Vlijmen, daarna in Zaltbommel en we krijgen ook bevoorrading in Buren, Wijk bij Duurstede en Maarn. Als je vaak genoeg zegt dat je iets van plan bent, ontstaat er als vanzelf energie om je heen en zijn er mensen die mee willen helpen”, zegt De Jong.

Op de website van 3FM is de actie van Eric en Merel te steunen en te volgen onder de noemer ‘De 80 voor het klimaat.’ Het streefbedrag van 2500 euro is al gehaald. Donderdagavond laat stond de teller op ruim drieduizend euro.