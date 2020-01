Teamgenoten OVC’26 eren overleden Manon Soontiëns: ‘Ze is voor altijd onze nummer 8'

Fietser met 5 jaar geleden gestolen laptop aangehou­den Tilburg

9:07 TILBURG - Een 36-jarige man sloeg zaterdagavond snel op de vlucht nadat hij politie zag op de Professor Verbenelaan in Tilburg. Na controle bleek hij een gestolen laptop bij zich te hebben, die in 2015 was weggenomen bij een woninginbraak. De man is aangehouden.