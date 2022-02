Ted van de Loo komt niet meer terug als wethouder, Overmans en Van de Moosdijk op verzoek wel

Gerrit Overmans zegt desgevraagd verder te willen gaan in Hilvarenbeek. ,,We hebben mooie zaken in gang gezet waar ik graag verder aan wil werken", geeft hij via zijn woordvoerder aan. Omdat hij gevraagd moet worden door de partijen in een nieuwe coalitie, wacht hij dat af. ,,Ik zal een dergelijk verzoek afwegen tegen het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling.”