Tegels eruit, groen erin op schoolplein van basisschool De Boemerang in Tilburg

,,Flink doorduwen", moedigt opa Jan (65) kleinzoon Vince Coolen (5) aan. De twee zijn bezig met het weghalen van het laatste rijtje tegels voor de rand van de zandbak. Omdat er wortels tussen de stenen doorgroeien, willen die er niet zo makkelijk uit. Daar weet Vince wel raad mee. Met een grote schop maakt hij een hefboom, om op die manier de tegels eruit te tillen. ,,Leuk", vindt de leerling van groep 3 van basisschool De Boemerang. Hij is het dan ook gewend om samen met opa bezig te zijn. ,,Deze zomer hebben we samen gekampeerd en we werken ook vaak samen in de tuin", zegt Vince. ,,En we hebben samen zonnebloemen geplant", vult opa aan. ,,Mooi dat iedereen hier op een zaterdagochtend komt helpen, al die stenen zijn ook maar niks."

Schaduw

Dat was precies de gedachte van directrice Jolien Kock. ,,We willen meer groen en bomen, zodat er als het heet is ook schaduw op het schoolplein komt. Als alles opnieuw is ingericht kunnen kinderen uit de buurt hier ook 's avonds en in het weekend spelen en op deze manier kunnen we een gedeelte van het onderwijs van binnen naar buiten halen.”