Tegenvaller bij nieuw veld hockey Goirle: nog eens 366.000 euro nodig voor parkeerplaatsen en waterberging

Het bedrag duikt op in de laatste bestuursrapportage, die dinsdagavond werd besproken in de gemeenteraad. Vooral collegepartij D66 had moeite met het feit dat de raad opeens weer voor voldongen feiten werd geplaatst. ,,Nu zomaar 366.000 euro uitgeven uit het onderhoudsplan van de sportvelden gaat ons te ver", sprak raadslid Michael Meijers. Hij vroeg zich onder meer af of ander onderhoud aan het sportpark naar achter wordt geschoven, en of dit geld ook terugkomt in de exploitatiekosten. ,,Daar hebben we nog helemaal niet over kunnen debatteren."