Tekort Goirle 3,5 miljoen euro, bezuinigen onafwendbaar

Havenbeeld: Drijvend terras voor Stadsbrou­we­rij

17:05 Woe 1 apr: Warmere dagen in het vooruitzicht. Check. Een nieuw drijvend terras in de Piushaven. Check. Het glas heffen met vrienden.... Tja, eh, nog even geduld. Maar zoals Youri Doreleijers van de Stadsbrouwerij het zelf zegt: ,,Ook in mindere tijden zijn er positieve ontwikkelingen.”