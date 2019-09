Tekort jeugdhulp regio Tilburg weer naar 15 miljoen

Sjors Sportief helpt kinderen in Hilvaren­beek hun talent te ontdekken

12:38 HILVARENBEEK - Dat je in de gemeente Hilvarenbeek lid kunt worden van een voetbal- of hockeyclub, zal voor de meeste kinderen en hun ouders geen geheim zijn. Maar weten zij dat je in Hilvarenbeek ook kunt judoën, kruisboogschieten, in musicals kunt optreden of kunt knutselen? Dankzij Sjors Sportief kunnen kinderen nu kennismaken met de vele activiteiten in de gemeente.