Tekort jeugdzorg Hart van Brabant loopt op tot 18,3 miljoen

Zelfs na 19 jaar in een ‘burgerwo­ning’ blijft het woonwagen­kamp lonken

8:30 TILBURG - Of ze daar nou zin in hebben of niet, Brabantse gemeenten moeten woonwagenbewoners meer standplaatsen geven. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat deze week nog maar eens duidelijk gemaakt. Het argument dat op veel Brabantse kampjes sprake is van ‘georganiseerde en ondermijnende criminaliteit’, kan geen reden zijn om aanvragen voor nieuwe standplaats te weigeren, zo vindt de minister.