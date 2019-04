Tekort jeugdzorg regio Tilburg naar 21 miljoen; besparen werkt

Een en ander blijkt uit een schrijven aan de gemeenteraad van Tilburg. De Regio Hart van Brabant maakt op dit moment de jaarrekening op over 2018. Verwacht wordt dat uiteindelijk 114 miljoen euro is uitgegeven: 21 miljoen meer dan de Rijksuitkering voor dit doel. In 2017 was het tekort 5,6 miljoen. In 2015 en 2016 hielden de gezamenlijke negen gemeenten nog 10,2 miljoen en 3,6 miljoen over.