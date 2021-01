Teleurstelling bij milieuclubs na uitspraak rond varkensbedrijf Logtsebaan Spoordonk

Strafzaak gesepo­neerd: Vrouw (22) uit Tilburg niet betrokken bij terroristi­sche organisa­tie IS

12:18 TILBURG - Een strafzaak tegen een vrouw (22) uit Tilburg, die werd verdacht van deelname aan de terroristische organisatie IS, is geseponeerd. Het politieonderzoek heeft geen bewijs opgeleverd voor haar verblijf in Syrië of deelname aan IS in Turkije.