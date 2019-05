Teleurstelling en begrip na miljoenentekort Loon op Zand, ‘Het was wel even tot 10 tellen’

'Flame of hope’ brandt drie dagen bij voetbal­club SVG voor de G-dames

10:38 TILBURG - Mirek Krogulec, director of sports and development bij Special Olympics Europe, opent vrijdagavond rond 20 uur bij voetbalclub SVG het internationale toernooi voor voetbalsters met een beperking. Dan worden de vlaggen gehesen en de 'flame of hope’ ontstoken, die drie dagen brandt. Het is voor het eerst dat het evenement in Europa plaatsvindt.