Teller klachten Decibel outdoor loopt op: 74 mensen klagen over geluidsoverlast

Waar de 47 klachten op vrijdag voornamelijk tussen 23.00 uur en 01.00 binnenkwamen, was daar volgens een woordvoerster van gemeente Hilvarenbeek op zaterdag geen duidelijke lijn in te trekken. ,,De 27 klachten over het geluidsoverlast die we op zaterdag binnenkregen, kwamen verspreid over de gehele dag. Waar dat aan ligt, durf ik niet te zeggen, waarschijnlijk omdat het festival op vrijdag pas later begon,” vertelt ze.

Stroom van klachten

Vrijwel alle mensen die vrijdag een klacht indienden, komen uit Tilburg. De wind kwam vrijdag vanuit het zuiden. Volgens de woordvoerster zijn er het hele weekend metingen geweest en is het festival niet boven de geluidsnorm uitgekomen. Alle klachten worden in behandeling genomen en beantwoord.

De stroom met klachten die vrijdagavond op Twitter begon, ging zaterdagavond verder. Tientallen mensen klagen over de ‘herrie’ en het ‘boenk boenk’-geluid. Ook maken mensen zich zorgen over het welzijn van dieren in het Safaripark. Een bewoonster uit Tilburg Noord laat weten dat ze het geluid boven haar tv uit hoorde en dat ze niet begrijpt waarom de dieren aan zo veel geluid worden blootgesteld.

Video: een indruk van Decibel outdoor

Klachtennummer

Mensen die een klacht willen indienen, omdat ze last hebben van het geluid, kunnen dit tot maandagmiddag 12.00 uur doen via een speciaal klachtennummer van festivalorganisator b2s.

Overige incidenten