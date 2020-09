Ten Miles breekt met traditie: deelnemers lopen vanaf 2021 pas eind september door Tilburg

Nieuw parcours blijft

Het besluit is genomen in samenspraak met de gemeentelijke evenementencommissie. Die heeft aan Van Doremalen laten weten dat het nieuw uitgezette parcours voor 2020 - dat dit jaar vanwege corona niet is gebruikt - in principe haalbaar is voor de 33e editie in 2021. Daar is hij blij mee. ,,Er is veel werk in gestoken. Het betekent dat de finish op de Burgemeester Brokxlaan kan blijven. De start van de kortere onderdelen in de ochtend blijft bij de Willem II-Passage. De start van de beide hoofdonderdelen, de 10 kilometer en 10 Engelse mijl, is op de Besterdring nabij het Besterdplein.”