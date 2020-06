Tentenkamp Rijen hard op weg naar een nationaal monument

Polonaise tijdens lock-down levert Schutters­hof veel negatieve reacties op ‘en terecht’, zeggen nieuwe beheerders

4 juni ESBEEK - Café Schuttershof in Esbeek heeft officieel 340 eigenaren en sinds maandag vijf nieuwe beheerders. Die de horecazaak vrijwillig gaan beheren en die gelijk al een mediastorm over zich heen hebben gekregen vanwege een spontane polonaise. ,,We gaan ons best doen te laten zien dat we alles heel goed op orde hebben.”