Terecht eerbetoon of gemiste kans? De glazen wagon van Tilburgse kunstenaar Jan Doms verhuist naar België

Het is een imposant ding, het treinstel van glas dat de Tilburgse kunstenaar Doms in 1999 construeerde in opdracht van Luycks Gallery (toen nog galerie Kathareze). In de kunstgalerie aan de Nieuwlandstraat deed de wagon jarenlang dienst als projectruimte. Later was het object op de stalen wielen te bewonderen tijdens een reeks exposities in de polygonale loods in de Spoorzone, voordat die verbouwd zou worden.