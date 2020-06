Terrasjes slagklaar, Tilburgse horeca telt af voor opening: ‘De spanning valt reuze mee’

Spannend? ,,Aan de ene kant wel, maar het valt reuze mee”, zegt Leander Willemstein van RAW in de Spoorzone. ,,In de horeca maak je wel vaker gekke dingen mee. Al is dit wel uitzonderlijk.”



Na 2,5 maanden wachten, meten en proefopstelling maken, gaan de terrassen vandaag om 12 uur weer open.



In Moerenburg kocht Gijs van Esch van café Zomerlust een stukje extra land, twintig meter van de zaak. Daar is hij ‘Zomerland’ begonnen, een soort festivalterrein met picknicktafels en een barretje. ,,De spanning is er inmiddels wel af, we zijn goed voorbereid.”