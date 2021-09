Terrasoverkapping plotseling in brand bij tennisvereniging in Haaren

Ex-uitbater café Cino heeft Bi­bob-toets ‘gemist’

16 september DEN HAAG/TILBURG – Het weigeren van de uitbater om mee te werken aan een Bibob(integriteits)toets is een belangrijke reden voor de sluiting van café Chino. Burgemeester Weterings trok in 2019 de vergunningen in van het café aan de Tilburgse Nijverstraat.