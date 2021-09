Terrassen van Oisterwijk springen niet meer in het oog: alleen Groot Speijck in Top 100

Dick van Ostaden verkoopt Boshuys Hermitage in Oisterwijk en stort zich op Koks Uit Spanje

23 juli OISTERWIJK - Boshuys Hermitage krijgt in Oisterwijk na 25 jaar een nieuwe exploitant. Dick en Laetitia van Ostaden dragen het eigendom over aan Edwin en Marloe van Gijzen uit Berkel-Enschot. Op 15 augustus nemen ze het roer over.