Terrein Jan B. in Hulten ook na hoger beroep twee jaar dicht na derde drugsvondst

Een hoger beroep bij de rechter door betrokkenen is recent afgewezen. Bij een controle op het terrein in maart van dit jaar vond de politie onderdelen van een drugslab en een opslag voor grondstoffen van synthetische drugs.

Brandjes

Een 39-jarige man uit Kroatië die in de caravan woonde is destijds aangehouden. Jan B. ontkende vanuit de gevangenis dat hij ook maar iets wist van het gebruik van de schuur. De verdachte was volgens hem door een kennis aangedragen. ,,Hij mag er gratis wonen en houdt de boel in de gaten”, zei B in maart in deze krant. Eerder zijn vernielingen aangericht en zijn brandjes gesticht toen hij vastzat.