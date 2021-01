Terug naar de tijd van schijnvliegveld De Kiek met een app: ‘Die Duiters hoorden er hier eigenlijk gewoon bij’

Convenant dichtbij, maar zorgen over komst Leger des Heils naar Edisonlaan blijven

6:58 TILBURG - Buurtbewoners, gemeente Tilburg en Leger des Heils hopen nog deze maand tot een convenant te komen met afspraken over de domus in de Edisonlaan, die op 1 maart de deuren opent. Toch hebben omwonenden nog veel vragen over het gebouw waar 27 mensen met complexe problemen komen te wonen.